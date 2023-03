L’interprète de Bree Van de Kamp dans Desperate Housewives était invitée d’honneur au festival Séries Mania à Lille. Elle en a profité pour saluer le militantisme des français.

L’actrice a pris la parole durant une conférence de presse et a indiqué préférer le mouvement de grève et de manifestation aux tueries qui se produisent trop souvent dans son pays. Elle s’est d’ailleurs promenée dans les rues de Paris et a filmé les manifestations. Elle a publié des vidéos sur son compte instagram.

Marcia Cross a tout de même eu une petite frayeur. Elle a dû être exfiltrée du tapis rouge à cause des manifestants. Malgré la situation du pays, l'actrice assure qu'elle ne regrettait pas sa venue et qu'elle reviendra en France.