J-2 avant la première représentation, à Wittelsheim, du spectacle équestre : "les années folles"

Un spectacle entièrement créé par la troupe Libertad. Troupe qui fête cette année ses 10 ans d' existence. Libertad a en effet été créé en 2013 par Caroline Spaety… un rêve devenu réalité pour cette artiste équestre : "C'est mon rêve depuis toujours de créer du spectacle vivant avec des chevaux et faire rêver le public un maximum. On a embelli tout ça au fur et à mesure des années, tout continue d'évoluer. On a de plus en plus de monde, de plus en plus de visiteurs et c'est génial."

Grâce à la troupe, Caroline à pu pleinement appliquer sa philosophie, sa vision du travail avec le cheval. Un travail essentiellement basé sur le respect. " C'est le travail en liberté chez nous. On cherche vraiment la symbiose entre le cavalier et le cheval. La clé de la réussite, je crois que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'amour, du respect… tout ça fait un tout et ça donne ce que vous verrez dans le spectacle" explique Caroline Spaety.

Le spectacle proposé cette année "les années folles" s'annonce comme un voyage dans le temps. Du début de la première guerre mondiale aux années 30 avec sons, lumières, jonglerie de feu etc…. Mais surtout une mise en scène particulièrement soignée. Caroline précise : " il y aura beaucoup de costumes, beaucoup de couleurs. Au début, les couleurs sont assez sobres mais au fur et à mesure du show tout va monter en puissance."

Sur scène, une quinzaine de chevaux , une quinzaine d'artistes aussi âgés entre 8 et 45 ans. Et c'est d'ailleurs l'une des richesses de la troupe : ce partage transgénérationnel. "On est vraiment une famille.nous sommes liés et on doit composer avec tout âge. C'est ça qui est chouette et c'est ça aussi qui fait la magie du spectacle."

Cela fait 6 mois maintenant que la troupe travaille sur ce spectacle (dont 3 mois intensifs). Les artistes sont 100% impliqués… les bénévoles aussi. "Tout ce qu' on a en décor, en costumes c' est grâce aux bénévoles. Sans eux, ce serait impossible" indique Caroline.

“Les années folles”, spectacle équestre de la troupe Libertad, est à voir les 23, 25, 26 et 30 août ainsi que les 01er et 02 septembre à Wittelsheim. Début du spectacle 20H30 à chaque fois avec ouverture des portes à 18H30. Sur place, petite restauration et buvette sont prévues. Autre info non négligeable : en cas de temps frais, pensez à venir avec un gilet ou pourquoi même un plaid. Le spectacle se déroule en extérieur !

Pensez à réserver vos billets via le site officiel www.troupelibertad.fr. Réservation fortement conseillée même si une billetterie sera ouverte chaque soir sur place.

Tarifs :

Adultes : 16 euros

Moins de 10 ans : 12 euros

Moins de 3 ans : Gratuit