Le rappeur américain et son épouse ont effacé plus de 347 000 dollars de dettes de cantines dans 103 écoles américaines.

Un geste très fort pour soulager des milliers de familles. Un don effectué l’année dernière, on ne l’apprend qu’aujourd’hui car il a été fait dans le plus grand secret : aucune conférence de presse, aucun hashtag, seulement des notes manuscrites adressées directement aux familles concernées.

Une générosité à l’abri des caméras qui montrent l’engagement de Kendrick Lamar et sa femme auprès d’enfants de milieux défavorisés.