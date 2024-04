"Inoxtag" a récemment publié une vidéo intitulée "Au revoir Youtube..". Dans celle-ci, il annonce qu'il mettra fin à ses stories sur Instagram et qu'il fera une pause dans la publication de vidéos pour un certain temps. Cependant, ce retrait n'est que temporaire. Le jeune youtubeur de 22 ans se lance dans un projet impressionnant : l'ascension du mont Everest, la plus haute montagne du monde, culminant à 8 840 mètres d'altitude.