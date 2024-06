Jeremstar, célèbre pour ses interviews décalées dans une baignoire, a révélé sur Instagram qu'un parti politique lui avait proposé 15 000 euros pour réaliser trois stories et un post. On lui aurait demandé de se filmer en train de voter et d’inciter sa communauté à faire de même. Il assure avoir décliné cette proposition. L’influenceur n’a pas souhaité préciser quel parti était à l’origine de cette offre.