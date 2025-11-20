Lena Situation a dit non à un gros chèque

Elle a refusé un contrat important avec une plateforme

Crédit : Callity

La reine des influenceuses françaises,  Léna Situations a confié, dans une interview, avoir décliné une offre de partenariat avec la marque Shein.  

La créatrice de contenu, aux 5 millions de followers sur Instagram, a affirmé avoir  « dit non » au géant asiatique de l’ e-commerce,  précisant que la marque lui avait pourtant proposé un chèque « avec beaucoup de zéros ». Les motifs de son refus sont clairs : elle n’adhère pas à « tout ce qui va avec » Shein. Un exposition très tranchée qui prouve ses soucis d’éthique

Mais ses détracteurs rappellent que Libération a révélé en mars 2025 qu'Hotel Mahlouf, la marque de vêtements de l’influenceuse, faisait fabriquer ses articles dans des usines à bas coût situées en Chine, en Inde et en Turquie. 

