La créatrice de contenu vient de célébrer ses 28 ans et pour l’occasion elle a décidé de faire une énorme fête.

L’influenceuse est une grande fan des fêtes à thèmes. Là ,c’était le thème Paris. Elle a emmené ses invités dans le 16eme arrondissement de Paris . Lena Situation a tout simplement privatisé le Parc des princes. Le carton d’invitation était en forme d’ancien ticket de métro parisien. Le salon carré du Parc des Princes, transformé pour l’occasion en capitale miniature. Une fausse station de métro a même été créée. Les prestigieux invités ont joué le jeu à 100 % en se déguisant sur ce thème, des invités parmi lesquels iris Mittenaere ou encore Antoine Dupont, Bilal Hassani ou encore Oli !

Une fête qui n’est pas du goût de tout le monde. Sur les réseaux, certains jugent une telle fête déplacée à une période où de nombreuses personnes traversent des difficultés financières.