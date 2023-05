L'influenceuse et entrepreneuse a monté les marches dans une robe Vivienne Westwood datant de 1994, qui dévoilait le haut de ses jambes. Les détracteurs se sont donné à cœur joie en la critiquant sur son physique. Cependant, elle a décidé de leur répondre sur les réseaux sociaux. Elle admet être consciente d'avoir pris du poids et demande aux gens d'arrêter de vouloir un corps dans lequel ils n'arrivent pas à rentrer. Elle affirme que ce sentiment de ne pas être à l'aise dans son propre corps est nouveau pour elle. Elle espère que l'avenir sera rempli d'amour et envoie en tout cas beaucoup d'amour à tout le monde.