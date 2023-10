Célibataire depuis l'année 2022, l'acteur américain Leonardo DiCaprio aurait apparemment retrouvé l'amour. Des témoins ont aperçu à plusieurs reprises Leonardo DiCaprio en compagnie de sa nouvelle compagne, Vittoria Ceretti, âgée de 25 ans. Il convient de noter que Vittoria Ceretti est la fille de Lucila Solá, qui fut autrefois la compagne d'Al Pacino.

Le couple a été observé en train de s'embrasser et de danser dans une boîte de nuit à Ibiza, et ils ont également été photographiés lors d'une balade sur la côte californienne, à proximité de Santa Barbara. Des sources proches des deux célébrités ont rapporté qu'ils avaient passé beaucoup de temps ensemble au cours des derniers mois et qu'ils appréciaient de se découvrir mutuellement de manière plus approfondie.

Cependant, il est important de noter qu'à ce jour, ni Leonardo DiCaprio ni Vittoria Ceretti n'ont officiellement confirmé leur relation.