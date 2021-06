Leonardo DiCaprio a décidé de mettre en vente son appartement situé à New York. Un appartement de 340m2 assez surprenant puisque les salles de bains sont équipées de douche à Vitamine C pour donner du tonus à la peau et aux cheveux. L’air est purifié en continue dans l'appartement, le plancher dégagent de la chaleur pour détendre les muscles et le système d’éclairage se cale sur l’horloge interne humaine. Comptez 8,5 millions pour vous offrir cet appartement.