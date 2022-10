Iris Mittenaere et Diego El Glaoui continuent de nous émouvoir. Le couple s’est fiancé fin août. Les les tourtereaux viennent de partager quelques images de cette demande en mariage sur les réseaux sociaux. On peut voir l’ex miss France les yeux bouffis,le mascara qui coule, mais avec une émotion absolument magnifique.. Et une bague qui l’est tout autant. En légende de cette courte vidéo, Diego El Glaoui a écrit : «Le jour où je lui ai demandé sa main». En commentaire, Iris répond : «le plus beau jour de ma vie.»