Les Cafés Créations de l'Entreprise
Vous avez une idée de projet ? Vous êtes déjà lancé et cherchez des conseils ? Les Cafés de la Création d’Entreprise sont faits pour vous ! Tous les premiers jeudis du mois, de 9h à 10h, à La Pep’s de Colmar, venez échanger autour d’un café avec : Des experts de la création d’entreprise (statut juridique, business plan, financement, communication, etc.) Des entrepreneurs expérimentés, prêts à partager leur parcours et leurs conseils Objectif : repartir avec des réponses concrètes, des pistes d’action et des contacts utiles pour avancer dans votre projet. Avantage : c’est gratuit, ouvert à tous et sans inscription. Lieu : La Pep’s – 2 rue de Prague, 68000 Colmar Pour plus d'informations : https://www.bge-alsace-lorraine.fr/agenda/cafes-creation-entreprise/ Venez avec vos questions, repartez avec des solutions.
Lieu
68000 Colmar
Date
du 4 juin 2026 à 9h00
au 4 juin 2026 à 10h30