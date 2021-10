En raison du faible taux de circulation du virus, 12 nouveaux départements français rejoignent la liste des départements où l’obligation du port du masque dans les écoles primaires est levée. Cette fois, ça y est, le Haut-Rhin en fait partie ! Le décret a été publié la nuit dernière au Journal Officiel.

Pour les enfants du CP au CM2 c’est un soulagement. Cela fait un an maintenant que les plus jeunes portent le masque à l’école rendant l’apprentissage de la lecture notamment plus compliqué. Attention, toutefois, cet allègement ne concerne pas les adultes (ni enseignants, ni intervenants, ni AESH... ) .

Si la mesure peut s’appliquer dans le Haut-Rhin, c’est grâce à l’amélioration des chiffres. Le taux d'incidence a passé au moins cinq jours consécutifs sous le seuil d'« alerte », de 50 cas pour 100 000 habitants. Concrètement, actuellement, nous en sommes à 41,7 cas pour 100 000 contaminations.

Malgré cela, la prudence doit rester de mise. La tendance peut s’inverser rapidement et les chiffres sont susceptibles de repartir à la hausse. La preuve : en Lozère, le taux d’incidence est à nouveau très élevé, à 106 et le nombre de cas a progressé de 268% en une semaine. Le port du masque est donc à nouveau obligatoire dans toutes les écoles primaires de ce département.

Liste des 12 nouveaux départements concernés :

l'Ain, l'Ariège, la Charente, le Cher, la Drôme, le Gard, l'Hérault, la Moselle, le Var, la Haute-Vienne, la Seine-et-Marne et donc le Haut-Rhin..... Ce qui porte à 79 le nombre de départements où s'applique désormais cette mesure.