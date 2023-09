Enfants de stars ou non, ils ont fait "comme tout le monde" leur rentrée à l'école hier. Enfin, presque comme tout le monde !

Car eux ont pris la pose avant de rentrer en classe, et ces photos ont été likées et vues des milliers de fois.

Claudio Capéo a publié une photo avec ses deux garçons qui sont à nouveau à l'école en Alsace. Il a souhaité de bonnes vacances aux parents.

Matt Pokora a publié une photo de lui et de sa belle-fille Violet. Elle a fait sa rentrée en France. "Une nouvelle aventure à Paris", écrit sa mère Christina Milian sur les réseaux sociaux.

Et puis Amel Bent, elle, par exemple, a parlé de son coup de cafard car sa fille Hannah est entrée au CP hier. Et apparemment, c'est pour maman que la rentrée a été la plus compliquée.