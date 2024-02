L'indignation monte à propos des concerts prévus à Munich. La vente des billets est ouverte et c'est le coût des places qui suscite des critiques.

Les billets les moins chers, à 75 euros, et qui sont en plus très éloignés de la scène, étaient déjà rares et se sont tous vendus en un temps record. Il ne reste plus que des places qui oscillent entre 275 et 420 euros.

"Qui peut se permettre de payer de tels prix ? Cela ressemble à de l'escroquerie..." C'est ce que l'on peut constater sur les réseaux sociaux.