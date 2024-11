L’actrice et mannequin américaine Megan Fox a annoncé sa quatrième grossesse dans un post Instagram. Dans cette publication, elle apparaît couverte d’un liquide noir, laissant entrevoir son ventre arrondi. Cette heureuse nouvelle survient un an après qu’elle ait révélé avoir traversé une fausse couche. Le post a déjà recueilli plus de 3 millions de « j’aime » des internautes.