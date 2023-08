C’est un problème, malheureusement, de plus en plus récurrent. Les services des Urgences sont mis à rude épreuve partout en France, y compris dans le Haut-Rhin. A St Louis, à Guebwiller, les urgences ont déjà dû fermer plusieurs fois faute de médecins présents. D’ailleurs les urgences de l’hôpital Charles Haby de Guebwiller sont encore fermées ce mardi 22 août. Compliqué pour les patients du coin… Compliqué aussi pour les autres services d’urgences de la région déjà saturés et qui absorbent les patients des autres secteurs.

Face à ces tensions, les Hôpitaux Civils de Colmar ont décidé de communiquer pour demander à chacun de ne pas se présenter systématiquement aux urgences. Pour appuyer leur demande , un exemple est cité : la semaine dernière, les urgences de Strasbourg ont connu un mercredi noir avec 57 patients pour 30 places au pic de l’activité. A Colmar, la tension est forte, très forte aussi avec une saturation des lits d’hospitalisation.

Outre le manque cruel de moyens dont souffrent ces services, force est de constater que les urgences accueillent beaucoup trop de patients qui n'ont rien à y faire. Les hôpitaux civils de Colmar rappellent donc la démarche à suivre avant de se rendre aux urgences :

Premièrement, n’oubliez pas que les douleurs ne doivent pas systématiquement amener à se précipiter aux urgences. En cas de douleurs, il faut privilégier son médecin traitant.

Si ce dernier n'est pas disponible ou si je n'en ai pas :

je consulte la liste de lieux accessibles sans rendez-vous ; disponible sur le site de l'ARS Grand-Est ( https://www.grand-est.ars.sante.fr/urgences-les-differentes-solutions-selon-votre-besoin-de-soins ) j'appelle systématiquement le 15 avant de me présenter aux urgences afin de connaître la procédure à suivre. Le médecin régulateur donnera les bonnes infos et la procédure à suivre.

Une fois ces démarches effectuées vous saurez si votre état nécessite ou pas un passage par un service d’urgence. En appliquant ces simples démarches, nous pouvons tous contribuer à désengorger les urgences.