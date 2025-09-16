Les grands fourneaux - Cie Max & Maurice
Art’Rhena s’exporte sous un chapiteau pour un dîner-spectacle exceptionnel. Un restaurant ambulant au chic désuet ouvre ses portes avec l’envie de divertir, de subjuguer, de bluffer mais aussi de régaler sa clientèle. Un lieu imaginaire avec ses employés qui trompent par leur espièglerie, leur savoir-faire artistique, leur bonne humeur. Au menu : des acrobaties incroyables, du chant et de la musique live accompagné d’un repas complet, de l’entrée au dessert ! Repas compris dans le prix du billet (entrée, plat, salade, dessert) - menu végétarien.
Lieu
68320 Kunheim
Date
du 7 février 2026 à 19h00
au 7 février 2026 à 21h00
Organisateur