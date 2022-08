C'est l'un des évènements astronomiques le plus populaire de l'année, les Perséides.

Les Perséides, c’est quoi ? C’est une pluie d’étoiles filantes ! Du 20 juillet jusqu’au 25 août, chaque nuit, le ciel se donne en spectacle et le clou de ce spectacle aura lieu cette nuit. Plusieurs centaines d'étoiles filantes seront visibles par heure, avec un maximum entre 2 et 3 heures du matin. Chaque année, les alsaciens sont nombreux à vouloir assister au spectacle mais ce n’est pas toujours simple.

Comment faire pour ne rien rater de ce phénomène astronomique ? Voici quelques conseils....

D’abord sachez qu’il faut se donner un peu de temps. Il vaut mieux rester dans l'obscurité un certain temps, le temps que les yeux soient plus réceptifs, le temps que ces derniers s’habituent à la nuit.

Ensuite, il faut se mettre le plus loin possible des lumières des villes. Il faut chercher un secteur bien dégagé et pas lumineux. Le massif des Vosges est pour cela un lieu idéal. Le Champ du Feu. Point culminant du Bas-Rhin, est d’ailleurs devenu un haut lieu de l'astronomie en Alsace. Des centaines d'astronomes amateurs s'y donnent rendez-vous avec leurs télescopes ou lunettes de tous types.

Tous les ingrédients sont réunis pour que le spectacle soit une fois de plus au rendez-vous. Le point d'orgue des Perséides, pluie d’étoiles filantes , aura lieu la nuit prochaine. Seule ombre au tableau : ce sera aussi une nuit de pleine lune. Ce qui risque de gêner quelque peu l'observation des étoiles filantes.