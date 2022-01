La grande collecte Nationale des Restos du Coeur est un événement incontournable en France. Depuis de nombreuses années, les membres de l’association, soutenus par des bénévoles d’un jour, organisent un week-end de collecte de dons alimentaires et de produits de première nécessité dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité. Pour cette année 2022, les dates ont été fixées. La collecte nationale aura lieu les 4 - 5 et 6 mars prochains.

Pour que ce week-end de mobilisation soit une réussite, l’association a besoin de vous. Les Restos du Cœur cherchent des bénévoles. Car sans bénévoles supplémentaires, impossible pour les équipes en place de pouvoir être présents partout. En Alsace, les restos du cœur recherchent plus de 1 000 bénévoles d’un jour. Dont 700 rien que dans le Bas-Rhin, par exemple.

Le chiffre est énorme, c’est vrai, mais ce sont les mêmes besoins chaque année. Et d’ailleurs, si le nombre de bénévoles pouvaient être plus importants encore, ce serait parfait. Cela permettrait aux restos du cœur d’être présents dans plus d'endroit et donc de collecter plus de dons.

Pour donner de son temps, pas besoin de qualifications particulières. Il faut juste être souriant, aimer le contact avec le public et pouvoir défendre la cause des Restos. Et puis surtout il faut être en mesure d’accorder 3-4 heures de son temps sur ce week-end de mars.

Pour rappel, l’an dernier, 7.800 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité ont été récoltées grâce à la générosité du public et la motivation de 70.000 bénévoles mobilisés en France. Soit l'équivalent de 7 millions de repas supplémentaires pour les plus démunis. Le défi en 2022 est de dépasser ces 7.800 tonnes.

Si vous souhaitez prêter main-forte aux Restos du cœur, pour vous inscrire pour la collecte nationale rendez-vous sur le site collecte.restosducoeur.org ou sur le site internet haut-rhin.restosducoeur.org.