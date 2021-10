"Horror Night-Traumatica", c’est l'animation phare du plus célèbre parc de loisirs en Europe pendant la période d'Halloween. Ce sont des soirées proposées les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 13 novembre à Europa Park. Un univers post-apocalyptique où l'horreur et la peur sont au rendez-vous !

“ Là, vraiment vous êtes immergés comme si vous étiez dans un film d'horreur. Nous avons constitué pour l’occasion tout un village de l' horreur avec 5 maisons différentes. Dans ces maisons se trouvent 150 acteurs, des effets de lumières et d' odeurs. Les acteurs sont maquillés, déguisés et cachés pour vous faire peur et pour vous effrayer “ explique Séverine Delaunay, directrice marketing & communication France d’Europa-Park.

Pour arriver à leur fin et effrayer son public comme il se doit, les équipes d’Europa Park ont mis le paquet ! Autant vous prévenir : c’est pratiquement la peur de votre vie que vous allez vivre. Mais rassurez-vous tout le monde en sort vivant.

“ Vous allez survivre à cet événement, il n'y a pas de soucis. Mais vous allez trembler et crier, vous allez avoir peur. Ça fait partie de la soirée” confirme Séverine Delaunay ajoutant : “ Les gens qui viennent à ces soirées-là sont des personnes qui aiment l'horreur, qui aiment se faire peur. On ne force personne justement. Il y a une différence avec ce qu'on propose en journée à Europa Park”

Effectivement, si les soirées "Horror Night - Traumatica" sont réservées à un public averti et âgé de plus de 16 ans, dans le parc d’attraction, on retrouve l’ambiance Halloween mais de façon beaucoup plus soft. “C’est vraiment plutôt bon enfant et Halloween est accessible à tout le monde. C’est un autre univers avec des décors magnifiques : 180 000 citrouilles, 15 000 chrysanthèmes, 6 000 plants de maïs. Bien évidemment aussi des toiles d'araignées accrochées, des fantômes, des sorcières etc… des artistes de rues qui déambulent dans les rues et en fin de journée une très belle parade.” indique Mme Delaunay.

La saison Halloween à Europa Park aura lieu du 02 octobre au 07 novembre 2021. Les soirées "Horror Night-Traumatica" sont déjà en cours. Les plus courageux pourront tenter l’expérience jusqu'au 13 novembre.

Réservez vos billets datés du jour de la visite sur le site https://www.europapark.de/fr/

Pensez également à vous renseigner sur les conditions d'accès. La situation sanitaire étant susceptibe d'évoluer vite, il vaut mieux vérifier directement sur le site. Les informations sont mis à jour régulièrement !