Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Le film suit Doctor Strange à travers différentes réalités pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Ténor : Une comédie française avec Michèle Laroque et le rappeur MB14. On découvre l’histoire d’Antoine, un jeune banlieusard qui passe ses journées à rapper. Il croise un jour la route de Madame Loyseau, prof de chant à l’Opéra Garnier qui va décider de lui donner des cours de chant.