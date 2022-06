Jurassic World 3 : Le monde d’après. C'est le dernier épisode de la saga Jurassic World commencé en 2015. On se retrouve 4 ans après le dernier volet, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière et l’être humain va devoir partager sa vie avec les espèces les plus féroces du monde.

Champagne : Au casting, Stéphane De Groodt et Elsa Zylberstein. Une bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande sauf que la future épouse, arrivée à l'improviste pendant le week-end, ne fait pas l'unanimité auprès de la bande de copains.