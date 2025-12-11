LES SORTIES CINÉ DU 10 DÉCEMBRE 2025
À la poursuite du Père Noël ! : Avec Isabelle Nanty et Patrick Timsit.
Synopsis : Zoé a 7 ans et en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au Père Noël une sarbacane à air comprimé, parfaite pour détruire le jouet préféré de Timothée. Sauf que le cadeau qu’elle reçoit à Noël n’est pas celui qu’elle attendait. Hors de question d’en rester là ! Zoé doit retrouver le Père Noël pour qu’il répare son erreur, quoi qu’il en coûte.
Chasse gardée 2 : Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili, Thierry Lhermitte, Chantal Ladesou ou encore Maxime Gasteuil.
Synopsis : Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. Mais Stanislas, le fils de Bernard, l'ancien président des chasseurs du village, revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Le problème : ils pratiquent la chasse à courre !