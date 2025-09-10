Conjuring, l’heure du jugement : Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, et Mia Tomlinson Synopsis : Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, le premier démon qu’ils ont rencontré les attend… Un ennemi qu’ils croyaient à jamais disparu... Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels…

Connemara : Un film d’Alex Lutz. Avec Mélanie Thierry et Bastien Bouillon

Synopsis : Issue d'un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd'hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige à quitter Paris et revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s'installe avec sa famille, retrouve un bon travail… Mais un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit Christophe Marchal, le bel hockeyeur des années lycées. Une liaison qu'Hélène n'avait pas vue venir... Ce sont deux mondes étranger, deux France, qui rêvent de s’aimer.