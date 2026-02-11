LOL 2.0 : Avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz

Synopsis : Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Pendant ce temps, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Et au délà de ça, elle va rencontrer quelqu’un ! Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir.