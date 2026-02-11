LES SORTIES CINÉ DU 11 FÉVRIER 2026
LOL 2.0 : Avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz
Synopsis : Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Pendant ce temps, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Et au délà de ça, elle va rencontrer quelqu’un ! Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir.
L’infiltrée : Avec Ahmed Sylla, Michèle Laroque et Kaaris
Synopsis : Quand un fonctionnaire de police maladroit se voit confier une mission d’infiltration ultra-sensible, il ne s’attend pas à devoir se transformer en femme pour approcher un terrible gang de guerrières dirigé par le redoutable “Tonton”. Maxime rêvait de devenir agent infiltré…Lupita va réaliser son rêve !