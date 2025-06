Dragons : Avec Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker Synopsis : Sur l’île de Beurk, dragons et Vikings se détestent depuis toujours. Sauf Harold. Ce jeune rêveur va défier les traditions en devenant ami avec un dragon, Krokmou. Leur relation va bouleverser les traditions et révéler la vraie nature des dragons. Face à une menace commune, Harold devra prouver que courage et amitié peuvent changer le destin de leur monde.

Vacances Forcée : Avec Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat

Synopsis : Suite à une erreur de réservation, deux familles que tout oppose, ainsi qu’un éditeur un peu snob et l’influenceuse qu’il souhaite publier, sont contraints de partager une maison de vacances. Le choc des cultures est immédiat, entre habitudes incompatibles et personnalités bien affirmées. Pourtant, malgré les tensions et les quiproquos, ces vacances forcées prennent une tournure inattendue et se révèlent être une aventure pleine de surprises et d’éclats de rire.