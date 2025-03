The Insider : Avec Cate Blanchett, Michael Fassbender et Pierce Brosnan

Synopsis : L'histoire d’un couple d’agents secrets, George Woodhouse et sa femme Kathryn. Lorsque Kathryn est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant : protéger son mariage et trahir la patrie ou défendre son pays et… tuer sa femme ?