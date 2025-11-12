Insaisissable 3 : Jesse Eisenberg, Dave Franco, Morgan Freeman, Daniel Radcliff Synopsis : Les magiciens sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé ! Accompagnés d’un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leur trace, ils vont devoir repousser les limites de l’illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire : dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d’une redoutable organisation criminelle…

La bonne étoile : Avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy

Synopsis : En 1940 en France, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! Convaincu que «certains» s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée : se faire passer pour juifs et bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre.