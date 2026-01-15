LES SORTIES CINÉ DU 14 JANVIER 2026
L’affaire Bojarski : Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon et Pierre Lottin.
Synopsis : Tiré d’une histoire vraie, Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il fabrique des faux papiers pendant l’occupation allemande. Mais après la guerre, alors qu’il enchaîne des petits boulots mal payés, un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille et il se retrouve dans le viseur du meilleur flic de France.
Greenland Migration : Gerard Butler, Morena Baccarin, William Abadie
Synopsis : Après l’impact dévastateur d’une comète qui a réduit la Terre en ruines, la famille Garrity doit quitter la sécurité de son bunker au Groenland. Un périple pour leur survie et l’avenir de l’Humanité commence à travers un monde dévasté.