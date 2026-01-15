L’affaire Bojarski : Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon et Pierre Lottin.

Synopsis : Tiré d’une histoire vraie, Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il fabrique des faux papiers pendant l’occupation allemande. Mais après la guerre, alors qu’il enchaîne des petits boulots mal payés, un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille et il se retrouve dans le viseur du meilleur flic de France.