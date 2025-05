Partir un jour : Avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin Synopsis : Cécile a gagné Top Chef et elle s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique à Paris. Mais elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et elle n’a plus les mêmes certitudes…

Sortie le vendredi 16 mai :

Hurry up Tomorrow : Abel Tesfaye (The Weeknd) et Jenna Ortega

Synopsis : Abel, une star de la musique, est entraîné par une de ses fans dans un périple qui l’amènera à remettre en question les fondements mêmes de son existence… Ce film est étroitement lié à l’album du même nom sorti le 31 janvier dernier, sur lequel on retrouve les titres Cry For me ou encore Open Hearts.