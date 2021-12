On commence ces sorties ciné avec le nouveau volet des aventures de Spiderman très attendu par les fans de Marvel : Spiderman No Way Home. Dans cet épisode, l’identité de Spider Man est dévoilée, il va devoir difficilement séparer sa vie privée de ses responsabilités de super héros.

Une comédie française à voir également dans les cinémas alsaciens : Mes très chers enfants avec au casting Didier Bourdon, Josiane Balasko et Marilou Berry. L’histoire d’un couple de retraité qui ne voit jamais ses enfants. Pour les inciter à revenir chez eux, les parents vont inventer un gros mensonge : ils ont gagné le jackpot. Un mensonge qui pourrait leur coûter cher.