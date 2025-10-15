LES SORTIES CINÉ DU 15 OCTOBRE 2025
Le Jour J : Avec Kev Adams, Brahim Bouhlel, Didier Bourdon, Chantal Ladesou, Jonathan Lambert, Jarry…
Synopsis : Juin 1944. L’Europe est déchirée par la guerre, le Débarquement se prépare. Denis Porte continue avec dévouement son travail quotidien sur une base militaire anglaise... factice. Sa mission : déplacer chaque jour des soldats postiches et tromper l’ennemi. Mais après avoir fait la rencontre de Sami, un médecin algérien qui rêve de rencontrer De Gaulle, ils décident lors d’une soirée arrosée de prendre part au Débarquement. Ils prennent le large avec bravoure, sauf qu’ils n’ont pas la bonne date ni le bon lieu…
Chien 51 : Le nouveau film de Cédric Jimenez (Bac Nord & Novembre). Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Romain Duris, Artus, Thomas Bangalter (Daft Punk)
Synopsis : Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l’enquête.