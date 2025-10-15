Le Jour J : Avec Kev Adams, Brahim Bouhlel, Didier Bourdon, Chantal Ladesou, Jonathan Lambert, Jarry…

Synopsis : Juin 1944. L’Europe est déchirée par la guerre, le Débarquement se prépare. Denis Porte continue avec dévouement son travail quotidien sur une base militaire anglaise... factice. Sa mission : déplacer chaque jour des soldats postiches et tromper l’ennemi. Mais après avoir fait la rencontre de Sami, un médecin algérien qui rêve de rencontrer De Gaulle, ils décident lors d’une soirée arrosée de prendre part au Débarquement. Ils prennent le large avec bravoure, sauf qu’ils n’ont pas la bonne date ni le bon lieu…