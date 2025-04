Le mélange des genres : Avec Léa Drucker, Benjamin Lavernhe, Melha Bedia, et une apparition de Marguerite de la Star Ac’

Synopsis : Simone est flic et infiltrée dans un collectif féministe qu'elle suspecte de complicité de meurtre. Mais on la voit sortir du commissariat et elle est alors soupçonnée par le groupe d'être une taupe. Elle se sert du premier venu pour se couvrir : Paul, un homme doux, inoffensif et respectueux des femmes qui vit dans l’ombre de sa femme… Il devient LE coupable. Simone, va tenter tant bien que mal de réparer sa faute...