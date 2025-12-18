LES SORTIES CINÉ DU 17 DÉCEMBRE 2025
Avatar : De Feu et de cendre : Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Synopsis : Le troisième volet de la saga "Avatar". Neteyam est mort, la famille de Jake et Neytiri sont attristé. Mais pas de place au chagrin, puisque Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive : les Na'vi liée au feu, bien plus violente et imprévisible. La planète Pandora se divise, les conflits internes explosent, et la survie ne dépend plus seulement des humains… mais des Na’vi eux-mêmes.
L’âme idéale : Avec Jonathan Cohen et Magalie Lépine Blondeau
Synopsis : Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres : elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait…