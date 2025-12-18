Avatar : De Feu et de cendre : Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Synopsis : Le troisième volet de la saga "Avatar". Neteyam est mort, la famille de Jake et Neytiri sont attristé. Mais pas de place au chagrin, puisque Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive : les Na'vi liée au feu, bien plus violente et imprévisible. La planète Pandora se divise, les conflits internes explosent, et la survie ne dépend plus seulement des humains… mais des Na’vi eux-mêmes.