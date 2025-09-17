Regarde : Avec Audrey Fleurot, Dany Boon et Ewan Bourdelles Synopsis : Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils essaieront de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex décident de partir avec leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.

Les Tourmentés : Avec Niels Schneider et Ramzy Bedia.

Synopsis : Un film adapté du roman Les Tourmentés. On se demande ce que ça vaut la vie d’un homme ? D’un homme comme lui. Un homme sans rien. Skender, ancien légionnaire. Une veuve fortunée et passionnée de chasse, s’ennuie. Elle charge alors son majordome de lui trouver un candidat pour une chasse à l’homme. La récompense pour rester vivant : 3 millions d’euros. Skender est le gibier idéal. Mais rien ne se passera comme prévu…