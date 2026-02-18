LES SORTIES CINÉ DU 18 FÉVRIER 2026

SORTIES CINE

Marty Suprême : Avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Fran Drescher 
Synopsis : À New York, dans les années 1950, Marty Mauser, jeune joueur de tennis de table issu des quartiers populaires de Manhattan, gagne sa vie en pariant sur ses matchs. Mais il a l’ambition de quitter son milieu d’origine pour se faire un nom dans cet univers ultra compétitif où peu de gens croient en ses chances. 

Le rêve américain : Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard 
Synopsis : Personne n'aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu'il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d'anglais plus qu’approximatif, ils deviennent des agents qui comptent en NBA. Et en plus c’est inspiré d’une histoire vraie.

