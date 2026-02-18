Marty Suprême : Avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Fran Drescher

Synopsis : À New York, dans les années 1950, Marty Mauser, jeune joueur de tennis de table issu des quartiers populaires de Manhattan, gagne sa vie en pariant sur ses matchs. Mais il a l’ambition de quitter son milieu d’origine pour se faire un nom dans cet univers ultra compétitif où peu de gens croient en ses chances.