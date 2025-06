Elio : Avec Nathan Dupont / Zita Hanrot / Jamy Gourmaud

Synopsis : C’est le nouveau Disney/Pixar. Elio, un garçon de 11 ans passionné d’espace et qui ne trouve pas sa place sur Terre, se retrouve téléporté par erreur dans le Communiverse, une organisation intergalactique rassemblant des représentants de galaxies lointaines… Et il est pris pour l’ambassadeur de la Terre ! Aux côtés de Glordon, un extraterrestre farfelu, et de sa tante Olga restée sur Terre, il doit mener une mission périlleuse pour représenter l’humanité, il va devoir prouver qu’il a l’étoffe d’un héros.