Aujourd'hui au cinéma en Alsace, Nightmare Alley. Un drame américain avec au casting Bradley Cooper et Cate Blanchett. Le film se passe à New York dans les années 40. On suit l’histoire de Stanton Carlisle, un jeune homme qui traverse une mauvaise passe. Au fil des rencontres mystérieuses qu’il va faire, il va décider d’escroquer un homme très puissant.

Autre film à découvrir également aujourd'hui, une comédie romantique française : Tendre et saignant. Le film raconte la rencontre d’une rédactrice de magazine de mode et d’un boucher qui vont tomber amoureux l’un de l’autre. On retrouve Arnaud Ducret au casting.