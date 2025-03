Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan : Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy

Synopsis : En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. On va les retrouver à travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie.