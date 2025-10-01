Moi qui t’aimais : Avec Roschdy Zem dans le rôle d’Yves Montand et Marina Foïs dans celui de Simone Signoret.

Synopsis : C’est donc un Biopic. Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Mais elle a toujours été hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et par toutes celles qui ont suivi. Mais Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.