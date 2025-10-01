LES SORTIES CINÉ DU 1ER OCTOBRE 2025
Moi qui t’aimais : Avec Roschdy Zem dans le rôle d’Yves Montand et Marina Foïs dans celui de Simone Signoret.
Synopsis : C’est donc un Biopic. Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Mais elle a toujours été hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et par toutes celles qui ont suivi. Mais Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.
A Big Bold Beautiful Journey : Avec Margot Robbie et Colin Farrell
Synopsis : Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se rencontrent lors du mariage d'un ami commun et, par un incroyable coup du sort, se lancent ensemble dans une aventure où ils revivent des instants marquants de leurs vies respectives. Ces souvenirs retracent leurs parcours et pourraient bien leur offrir une chance de transformer leur avenir.