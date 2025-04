Minecraft : Jack Black, Jason Momoa et Danielle Brooks Synopsis : Quatre outsiders sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant dans un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l’imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde en le protégeant de créatures maléfiques tout en s’engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde réel.

Natacha presque hôtesse de l’air : Avec Camille Lou, Vincent Dedienne, Didier Bourdon, Elsa Zylberstein, Baptiste Lecaplain…

Synopsis : Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est bien décidée à devenir hôtesse de l’air pour voyager et découvrir le monde. Quand elle se retrouve mêlée malgré elle au vol de la Joconde, elle y voit l'opportunité de réaliser enfin son rêve. Accompagnée d'un steward maladroit, elle traverse la France et l'Italie dans une course-poursuite qui pourrait bien changer sa vie…