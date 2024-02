Les chèvres : Saviez-vous qu’au 17e siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ?

Maître Pompignac, risée du barreau, pense avoir trouvé l’affaire de sa vie : défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal… Mais c’était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s’avère n’être autre… qu’une chèvre !