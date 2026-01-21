Le mage du Kremlin : Avec Paul Dano, Jude Law et Alicia Vidanker

Synopsis : Dans la Russie des années 90, un jeune homme très intelligent, Vadim Baranov, se rapproche d’un ancien agent du KGB promis à un immense pouvoir : Vladimir Poutine. Devenu son conseiller de l’ombre, il aide à façonner l’image et les discours du nouveau régime. Des années plus tard, retiré du pouvoir, Baranov raconte les coulisses de cette ascension, entre manipulations, secrets et désillusions.