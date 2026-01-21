LES SORTIES CINÉ DU 21 JANVIER 2026
Le mage du Kremlin : Avec Paul Dano, Jude Law et Alicia Vidanker
Synopsis : Dans la Russie des années 90, un jeune homme très intelligent, Vadim Baranov, se rapproche d’un ancien agent du KGB promis à un immense pouvoir : Vladimir Poutine. Devenu son conseiller de l’ombre, il aide à façonner l’image et les discours du nouveau régime. Des années plus tard, retiré du pouvoir, Baranov raconte les coulisses de cette ascension, entre manipulations, secrets et désillusions.
Hamnet : Avec Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson
Synopsis : William Shakespeare, un professeur sans argent tombe amoureux d’Agnes, une jeune femme libre et brillante. Ils se marient, ont trois enfants, puis Will part à Londres pour tenter sa chance comme dramaturge, pendant qu'Agnès reste seule à gérer la famille. Un drame frappe leurs enfants et bouleverse leur couple. Mais de cette épreuve naîtra l’inspiration d’une œuvre majeure qui marquera l’histoire.