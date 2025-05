Lilo et Stitch : Emmanuel Garijo, Chris Sanders, Maia Kealoha Synopsis : C’est la nouvelle mode chez Disney : le Live Action ! Disney revisite donc ce classique d'animation de 2002. "Lilo & Stitch". C’est l’histoire d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

Mission : Impossible – The Final Reckoning : Avec Tom Cruise

Synopsis : C’est le 8 et dernier film de la saga. Ethan Hunt et l'équipe du FMI se lancent dans une course contre la montre pour trouver l'Entité, une intelligence artificielle malveillante qui peut détruire l'humanité.