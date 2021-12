On commence ces sorties ciné avec l’évènement, le retour de Matrix avec le 4ème volet de la saga : Matrix Résurrections. On retrouve Neo joué par Keanu Reeves qui va tenter de comprendre si sa propre réalité est une construction physique ou mentale, le but étant de s’extraire de la Matrice.

Et puis en cette période de vacances, il y a un film à aller voir en famille "Tous en Scène 2". On suit toujours les aventures de Buster Moon et de sa troupe. Ils souhaitent créer un show immense mais pour ça, il faudra convaincre l’une des plus grandes stars de monter avec eux sur scène.