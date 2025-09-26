LES SORTIES CINÉ DU 24 SEPTEMBRE 2025
Le Million : Avec Christian Clavier et Rayan Bensetti
Synopsis : Stan pensait qu’il n’allait pas être promu par son entreprise, alors il craque et décide de voler dans le coffre de son patron une valise contenant 1 million d'euros d'argent sale. Direction l'aéroport avec sa copine... Mais en route, un coup de fil lui apprend qu'il obtient la promotion dont il rêvait. Il a alors une nuit pour rattraper son erreur et remettre le million dans le coffre. Pour cela, il va faire appel à Hippolyte, un serrurier qui apparemment a besoin d’argent…
Une bataille après l’autre : Avec Leonardo Dicaprio, Benicio Del Toro, et Teyana Taylor
Synopsis : Bob est un ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque qui vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé…