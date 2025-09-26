Le Million : Avec Christian Clavier et Rayan Bensetti

Synopsis : Stan pensait qu’il n’allait pas être promu par son entreprise, alors il craque et décide de voler dans le coffre de son patron une valise contenant 1 million d'euros d'argent sale. Direction l'aéroport avec sa copine... Mais en route, un coup de fil lui apprend qu'il obtient la promotion dont il rêvait. Il a alors une nuit pour rattraper son erreur et remettre le million dans le coffre. Pour cela, il va faire appel à Hippolyte, un serrurier qui apparemment a besoin d’argent…