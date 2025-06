F1 Le Film : Avec Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem Synopsis : Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu’à son accident. Trente ans plus tard, il devient un pilote indépendant, et il est contacté par un patron d’une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l’équipe et prouver qu’il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pearce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival.

Le Grand Déplacement : De et avec Jean Pascal Zadi, Claudia Tagbo, et Reda Kateb

Synopsis : Dans le plus grand des secrets, se prépare à décoller la première mission spatiale africaine ! L’équipage, issu du continent, doit explorer la planète « NARDAL », afin d’évaluer la possibilité d’y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Le problème c’est que le voyage sera long. Très long. Et que la plus grande inconnue est l’entente entre ces astronautes…