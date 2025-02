A Real Pain : Avec Jesse Eisenberg et Kieran Culkin Synopsis : Deux cousins, David et Benji, se retrouvent à l’occasion d’un voyage en Pologne pour honorer la mémoire de leur grand-mère. Leur aventure va prendre une tournure inattendue quand les vieilles tensions vont refaire surface.

La vie devant moi : Avec Guillaume Gallienne, Violette Guillon, Adeline D'Hermy

Synopsis : C’est basé sur une histoire vraie, celle de Tauba Birenbaum. En 1942, Tauba et ses parents échappent de justesse à la rafle. Un couple leur propose de les cacher provisoirement dans un minuscule débarras de leur immeuble, sous les toits de Paris, le temps que les choses se calment. Malheureusement, ce qui devait être temporaire s’éternise, et la famille s’enfonce dans le silence et l’immobilité.