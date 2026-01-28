Reconnu Coupable : Avec Chris Pratt et Rebecca Ferguson Synopsis : Dans un futur proche, un détective est accusé du meurtre de sa femme. Jugé par une intelligence artificielle ultra-performante, qu'il a lui-même contribué à mettre en place, il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence... avant qu'elle ne scelle son sort.

Gourou : Avec Pierre Niney, Marion Barbeau et Anthony Bajon

Synopsis : Matt est le coach en développement personnel le plus populaire de France. Dans une société qui cherche du sens et adore la réussite, il promet à ses fans un grand moment de libération émotionnelle qui fascine autant qu’il inquiète. Mais sous la pression des critiques et de la célébrité, Matt va aller toujours plus loin… Jusqu’à frôler la folie et peut-être toucher la gloire